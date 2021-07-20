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Украинского легкоатлета дисквалифицировали. Он пропустит Олимпиаду

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2021, 11:09
Украинского легкоатлета дисквалифицировали. Он пропустит Олимпиаду - Фото
Игорь Главан (фото - ФЛАУ)

Украинского легкоатлета Игоря Главана дисквалифицировали, он пропустит Олимпиаду в Токио по спортивной ходьбе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

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Как отмечается, Спортивный арбитражный суд решил увеличить срок дисквалификации Главана до трех лет и аннулировать его результаты с 25 июля 2017 года.

Таким образом Главан не сможет участвовать в Олимпиаде, где он должен был выступить в соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км, пишут в ФЛАУ.

Сообщается, что его заменит Валерий Литанюк, который являются следующим в мировом топ-списке и ранее был включен в резерв олимпийской команды.

Как передает Tribuna, Главан был дисквалифицирован на два года с 25 июля 2017-го, так как в его пробах нашли допинг. Легкоатлет называл допинговое дело сфабрикованным, обвинял ФЛАУ в коррупции и предвзятом отношении к себе.

Главан является золотым (2015 год), серебряным (2013) и бронзовым (2017) призером Универсиады. Участвовал в Олимпиадах 2012 и 2016 годов, но медалей на них не завоевывал.

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Марк Сировой
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дисквалификация Олимпиада допинг легкая атлетика игорь главан спортивная ходьба Валерий Литанюк
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