Милевский, двое украинцев и полкоманды "Динамо-Брест" заболели COVID-19 – СМИ

В спортивных СМИ пишут, что коронавирус выявили у 16 членов "Динамо-Брест". Среди них и украинцы Милевский, Хачериди, Нойок, последний – в больнице

Украинские футболисты Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди, выступающие за "Динамо-Брест", заболели коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает беларусская редакция Tribuna со ссылкой на свои источники, в то время как в клубе имена заразившихся не раскрывают.

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Всего, по данным издания, заболели 11 футболистов. Помимо украинцев COVID-19 также выявили у Дениса Лаптева, Всеволода Садовского, Максима Витуса, Кирилла Печенина, Сергея Кривеца, Михаила Гордейчука, Романа Юзепчука и Сергея Игнатовича. Еще пять случаев коронавируса выявили среди обслуживающего персонала.

Источник пишет, что украинец Нойок вместе с беларусами Юзепчуком и Игнатовичем находятся в больнице.

Артем Милевский прямо не подтверждал заражение, но написал в Instagram, что уходит на 14-дневную изоляцию и пожелал "всем, кто на больничке, от души здоровья". Витус в комментариях ответил, что они "в одной обойме" и увидятся через две недели, а Нойок – пожелал одноклубнику здоровья.

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2 июля беларусская федерация футбола отказала "Динамо-Брест" в переносе матча против " Смолевичей". В том поединке участвовали Милевский, Витус и Кривец – тесты на коронавирус им сделали после игры. Ожидается, что на матч со "Слуцком" в конце недели выйдет дублирующий состав.

" В тот же день президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что в стране победили коронавирус.

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Марк Сировой

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