Не смог сдержать слез. Украинец Амосов стал чемпионом Bellator, одолев бразильца: видео
Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов одолел бразильца Дугласа Лима в полусреднем весе, став чемпионом Bellator.
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В ходе боя доминировал украинец, он часто переводил соперника в партер. Но при этом Амосов все же получил небольшое рассечение возле глаза. По итогам пяти раундов судьи отдали предпочтение украинцу.
A takedown from @YaroslavAmosov switches the momentum in Round 1. #Bellator260 pic.twitter.com/zcfbwmBcpe— BellatorMMA (@BellatorMMA) June 12, 2021
После поединка Амосов расплакался.
An emotional @YaroslavAmosov is your new #Bellator world welterweight champ.#MMA #Bellator260 pic.twitter.com/qvSujc6WTc— BellatorMMA (@BellatorMMA) June 12, 2021
Амосов – первый украинец, взявший чемпионство в промоушене Bellator. Это 26 бой в карьере украинца, он победил во всех. Для Лима это девятое поражение в карьере.
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