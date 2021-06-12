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Не смог сдержать слез. Украинец Амосов стал чемпионом Bellator, одолев бразильца: видео

12.06.2021, 11:36
Не смог сдержать слез. Украинец Амосов стал чемпионом Bellator, одолев бразильца: видео - Фото
Ярослав Амосов, фейсбук федерація самбістів

Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов одолел бразильца Дугласа Лима в полусреднем весе, став чемпионом Bellator. 

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В ходе боя доминировал украинец, он часто переводил соперника в партер. Но при этом Амосов все же получил небольшое рассечение возле глаза. По итогам пяти раундов судьи отдали предпочтение украинцу. 

После поединка Амосов расплакался.

Амосов – первый украинец, взявший чемпионство в промоушене Bellator. Это 26 бой в карьере украинца, он победил во всех. Для Лима это девятое поражение в карьере. 

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Владислав Сердюк
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MMA ярослав амосов
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