Не смог сдержать слез. Украинец Амосов стал чемпионом Bellator, одолев бразильца: видео

Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов одолел бразильца Дугласа Лима в полусреднем весе, став чемпионом Bellator.

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В ходе боя доминировал украинец, он часто переводил соперника в партер. Но при этом Амосов все же получил небольшое рассечение возле глаза. По итогам пяти раундов судьи отдали предпочтение украинцу.

После поединка Амосов расплакался.

Амосов – первый украинец, взявший чемпионство в промоушене Bellator. Это 26 бой в карьере украинца, он победил во всех. Для Лима это девятое поражение в карьере.

7 февраля сообщалось, что Сэндхаген нокаутировал Эдгара ударом коленом на турнире UFC Flight Night 184.

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Владислав Сердюк

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