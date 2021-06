Не смог сдержать слез. Украинец Амосов стал чемпионом Bellator, одолев бразильца: видео

Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов одолел бразильца Дугласа Лима в полусреднем весе, став чемпионом Bellator.

В ходе боя доминировал украинец, он часто переводил соперника в партер. Но при этом Амосов все же получил небольшое рассечение возле глаза. По итогам пяти раундов судьи отдали предпочтение украинцу.

A takedown from @YaroslavAmosov switches the momentum in Round 1. #Bellator260 pic.twitter.com/zcfbwmBcpe

После поединка Амосов расплакался.

An emotional @YaroslavAmosov is your new #Bellator world welterweight champ.#MMA #Bellator260 pic.twitter.com/qvSujc6WTc