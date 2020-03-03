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Официально. МОК исключил возможность отмены Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Официально. МОК исключил возможность отмены Олимпиады-2020 из-за коронавируса - Фото
Олимпиада 2020 (Фото: tokyo2020.org)
03.03.2020, 18:46

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета выразил полную уверенность в успехе проведения Олимпийских игр Tokyo 2020

Сегодня, 3 марта, исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) выразил полную уверенность в успехе проведения Олимпийских игр Tokyo 2020, запланированных на период с 24 июля по 9 августа. Об этом сообщается на сайте МОК.

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Отмечается, что исполком МОК заслушал отчет обо всех мерах, принятых на данный момент в рамках борьбы с коронавирусом, после чего последовало всестороннее обсуждение.

Сообщается, что совместная целевая группа была создана еще в середине февраля с участием МОК, города-организатора Токио, правительства Японии и Всемирной организации здравоохранения. Исполком МОК высоко оценивает и поддерживает принимаемые меры, которые составляют важную часть планов Токио по проведению безопасных и надежных Игр.

МОК заявил, что будет и впредь следовать советам ВОЗ и поблагодарил ее за постоянные ценные советы и сотрудничество.

Исполком МОК призвал всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм в Токио-2020 и пообещал продолжать оказывать им поддержку.

  • 27 февраля бывший вице-президент МОК Дик Паунд заявил, что Олимпийские игры могут перенести на год, если к тому времени вспышки коронавируса COVID-19 по миру не пойдут на спад.
  • В тот же день в МОК заявили, что слова Паунда о возможном переносе XXXII летних Олимпийских игр не является официальной позицией комитета.
  • LIGA.net ведет хронику борьбы с коронавирусом.
Медведева Наталия
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