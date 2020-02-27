В МОК опровергли заявление о возможном переносе Олимпийских игр в Токио

Тосиро Муто (фото - ЕРА)

В Международном олимпийском комитете заявили, что сказанное бывшим вице-президентом МОК Диком Паундом о возможном переносе XXXII летних Олимпийских игр не является официальной позицией комитета. Об этом заявил председатель оргкомитета Олимпийских игр-2020 в Токио Тосиро Муто, сообщает АР.

Он специально созвал пресс-конференцию, чтобы опровергнуть озвученную Паундом информацию.

"Наша основная мысль заключается в том, что мы продолжим подготовку к Олимпийским и Паралимпийским играм в соответствии с графиком", - сказал Муто. "В настоящее время, по общему признанию, трудно предсказать ситуацию с коронавирусной инфекцией, но мы примем меры, чтобы у нас были безопасные Олимпийские и Паралимпийские игры",- добавил он.

Муто отметил, что власти Японии объявили о мерах против коронавируса, которые должны быть приняты в течение следующих двух недель.

Член МОК, австралиец Джон Коутс в комментарии Sydney Morning Herald сказал: "Игры не отменяются. Но если бы игры отменили, то МОК продолжил бы финансировать спортивные состязания и национальные олимпийские комитеты. Но нет никаких планов отменить игры".

Олимпийские игры открываются 24 июля. В них планируют принять участие 11 000 спортсменов, после чего 25 августа пройдут Паралимпийские игры с 4400 спортсменами.

Член МОК Дик Паунд заявил, что Олимпийские игры могут перенести на год, если к тому времени вспышки коронавируса COVID-19 по миру не пойдут на спад.