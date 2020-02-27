Беспрецедентно. Олимпийские игры могут перенести на год из-за вспышки COVID-19

Эмблема Олимпийских игр и Паралимпийских игр в Токио-2020 (иллюстрация - пресс-служба Игр)

XXXII летние Олимпийские игры, которые запланированы на период с 24 июля по 9 августа в Токио, могут перенести на год, если к тому времени вспышки коронавируса COVID-19 по миру не пойдут на спад. На возможность такого решения намекнул член Международного олимпийского комитета Дик Паунд, пишет Reuters.

По его словам, это случится лишь тогда, если "с вирусом произойдет наихудший возможный исход - он станет настоящей пандемией и на карте будет здоровье всего мира".

"В таком случае мы вынуждены будем сказать, что это важнее Олимпийских игр", - отметил Паунд.

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Он сказал, что любое решение о том, отменить или отложить Олимпиаду, будет приниматься на многих уровнях - МОК, властей Токио, правительства Японии и международных агентств.

Паунд считает, что уханьский коронавирус представляет большую проблему для Токио-2020, чем вирус Зика на Играх в Рио-2016. Но пока что он не видит причин для того, чтобы начать принимать какие-то альтернативные меры.

На днях мэр Лондона Шон Бэйли предложил перенести Игры-2020 в столицу Британии. Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что это некорректные политические игры.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

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