Определились все соперники "Динамо" на первом зимнем сборе

Фото: Facebook "Динамо"

Киевский футбольный клуб "Динамо" на зимнем подготовительном сборе встретится с немецким "Бохумом", румынским "Стяуа" и чешской "Спартой". Об этом "Динамо" сообщает у себя в Twitter.

В своем первом матче 19 января команда Александра Хацкевича встретится с немецким "Бохумом".

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23 января киевляне будут противостоять румынскому "Стяуа", а 26 января - чешской "Спарте» Все матчи будут траслироваться на клубном канале "Динамо" в YouTube.

Всего динамовцы проведут два сбора в Испании, в рамках которых сыграют девять контрольных матчей.

В Марбелью "Динамо" отправится 13 января.

Напомним, трое молодых украинских футболистов попали в список 50 перспективных игроков по версии УЕФА. Это 19-летний Андрей Лунин, который сейчас выступает за испанский "Леганес", 20-летний полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко и 19-летний защитник "Динамо" Виталий Мыколенко.