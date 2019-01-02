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02.01.2019, 16:40

Определились все соперники "Динамо" на первом зимнем сборе

Определились все соперники "Динамо" на первом зимнем сборе - Фото
Фото: Facebook "Динамо"

Первый матч зимнего подготовительного сбора "Динамо" сыграет с немецким "Бохумом"

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Киевский футбольный клуб "Динамо" на зимнем подготовительном сборе встретится с немецким "Бохумом", румынским "Стяуа" и чешской "Спартой". Об этом "Динамо" сообщает у себя в Twitter.

В своем первом матче 19 января команда Александра Хацкевича встретится с немецким "Бохумом".

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23 января киевляне будут противостоять румынскому "Стяуа", а 26 января - чешской "Спарте» Все матчи будут траслироваться на клубном канале "Динамо" в YouTube.

Всего динамовцы проведут два сбора в Испании, в рамках которых сыграют девять контрольных матчей.

В Марбелью "Динамо" отправится 13 января.

Напомним, трое молодых украинских футболистов попали в список 50 перспективных игроков по версии УЕФА. Это 19-летний Андрей Лунин, который сейчас выступает за испанский "Леганес", 20-летний полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко и 19-летний защитник "Динамо" Виталий Мыколенко. 

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Теги: спорт, футбол, динамо
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