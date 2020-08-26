"Поаплодируем Луческу". Суркис – игрокам Динамо после победы в Суперкубке Украины

Президент киевского футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис убежден, что игроки "должны двигаться дальше"

Президент киевского футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис после вчерашней победы над донецким Шахтером в матче за Суперкубок Украины заявил, что игроки должны поблагодарить недавно назначенного главного тренера Мирча Луческу. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Ребята, мы все должны поблагодарить Мистера за выполненную за этот месяц работу. Вы сами, наверное, чувствуете, что вы все вышли на качественно новый уровень. Вы должны не останавливаться, а двигаться дальше", - отметил Суркис.

По его словам, когда он представлял Луческу, то сказал футболистам, что если они будут его "слушать и усердно работать, то будут большие победы".

"Я считаю, что вы сделали маленький первый шаг (вчера, - ред.) к этим победам. Давайте поаплодируем нашему главному тренеру", - подчеркнул Суркис.

Реагируя на аплодисменты, Луческу ответил, что это – лишь первый шаг, а главная ближайшая цель – основной раунд Лиги чемпионов.

СПРАВКА. Мирча Луческу - румынский футболист и футбольный тренер. Родился в 1945 году в Бухаресте, где начал свою футбольную карьеру в местном клубе "Динамо". В 1969 году стал лучшим игроком Румынии, а спустя 10 лет начал тренировать сборные. Главным тренером "Шахтера" стал в 2004 году - под его руководством команда восемь раз выигрывала чемпионат Украины. В 2016 году он подписал контракт с питерским "Зенитом", а в 2017 - возглавил сборную Турции. 23 июля 2020 году Луческу подписал двухлетний контракт с киевским "Динамо", что вызвало бурную неодобрительную реакцию части фанатов клуба.

25 августа на футбольном стадионе НСК Олимпийский "Динамо" (Киев) со счетом 3:1 победило "Шахтер" (Донецк) и завоевало Суперкубок Украины.

23 июля Мирча Луческу был назначен главным тренером ФК "Динамо". Часть фанатов клуба остались недовольны таким назначением и пообещали, что "акции протеста не заставят себя долго ждать".

27 июля в "Шахтере" отреагировали на назначение Луческу в "Динамо", сказав, что он исчерпал себя в донецком клубе и отметив, что "мистеры так не поступают".

Читайте также: Суркис заявил о готовности продать "Динамо" и рассказал о разговоре с Ахметовым

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.