Победа в Лиге наций не гарантирует Португалии участие в Евро-2020

Победа национальной сборной Португалии в новом футбольном турнире Лига наций не гарантирует ей право участия в Евро-2020. Об этом пишет профильное издание ua.tribuna.
Согласно сообщению, если Португалия или любая другая команда из плей-офф финала Лиги наций не выйдет на чемпионат Европы через матчи квалификации, то сыграет в матчах на вылет за право на попадание на турнир.
Эти матчи состоятся в 2020 году.
В финале Лиги наций Португалия обыграла Нидерланды (1:0). Бронза у Англии, которая победила Швейцарию по пенальти со счетом 6:5.
Португалия играет в одной группе со сборной Украины в отборе на Евро-2020 и после двух матчей она занимает третье место в группе.
7 июня Украина во Львове уничтожила Сербию в матче отбора на Евро-2020.
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