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10.06.2019, 11:25

Победа в Лиге наций не гарантирует Португалии участие в Евро-2020

Победа в Лиге наций не гарантирует Португалии участие в Евро-2020 - Фото
Футбол (фото pixabay.com)

Судьба участия Португалии в Евро-2020 может решиться только в следующем году

Победа национальной сборной Португалии в новом футбольном турнире Лига наций не гарантирует ей право участия в Евро-2020. Об этом пишет профильное издание ua.tribuna.

Согласно сообщению, если Португалия или любая другая команда из плей-офф финала Лиги наций не выйдет на чемпионат Европы через матчи квалификации, то сыграет в матчах на вылет за право на попадание на турнир.

Эти матчи состоятся в 2020 году.

В финале Лиги наций Португалия обыграла Нидерланды (1:0). Бронза у Англии, которая победила Швейцарию по пенальти со счетом  6:5.

Португалия играет в одной группе со сборной Украины в отборе на Евро-2020 и после двух матчей она занимает третье место в группе. 

7 июня Украина во Львове уничтожила Сербию в матче отбора на Евро-2020.

Смотрите также: Футбол. Как Гедеш принес Португалии победу в Лиге наций: видео

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Теги: футбол, португалия, отбор, квалификация, лига наций, евро-2020
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