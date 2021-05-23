Подготовка к Евро. Сегодня сборная Украины сыграет с Бахрейном: где и во сколько смотреть

В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины по футболу сыграет сегодня со сборной Бахрейна в товарищеском матче.

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Смотреть онлайн трансляцию матча Украина – Бахрейн можно будет в воскресенье 23 мая в 21:00 на каналах ТРК Украина и Футбол 1, а также на платных платформах OLL.TV и MEGOGO. Игра состоится на стадионе Металлист в Харькове, где главная команды страны проводит подготовку к чемпионату Европы, билеты еще есть в продаже.

В 19:45 пресс-служба сборной начнет транслировать предматчевую программу В сердце сборной, где расскажет о новостях из лагеря команды.

Также будет онлайн-включение из Харькова после поединка.

Главный тренер сборной Андрей Шевченко говорил, что матч с Бахрейном будет подготовительным этапом – и он постарается дать сыграть всем.

Это будет первая встреча Украины и Бахрейна в истории. В рамках подготовки к Евро-2020 сборная также сыграет с командами Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

Евро-2020 должно было состоять в 2020 году, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. Матчи будут проходить не в одной стране, а в разных городах континента.

На Евро-2020 сборная стартует 13 июня матчем против сборной Нидерландов. Также в группу украинцев входят Северная Македония и Австрия.

Президент УАФ Павелко сказал, что в случае сверхуспешного выступления футболисты получат "довольно приличные призовые – можно будет купить больше, чем квартиру".

Марк Сировой

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