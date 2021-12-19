Пограничница Львовского отряда стала чемпионкой мира по универсальному бою
19.12.2021, 22:43
Фото: ГПСУ
С 8 по 12 декабря в Анталии (Турция) состоялся чемпионат мира по универсальному бою. Пограничница Львовского отряда Богдана Качура стала чемпионкой мира. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
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Военнослужащая отдела "Нисмичи" Львовского пограничного отряда сержант Богдана Качура заняла первое место среди девушек в весовой категории до 52 кг на чемпионате мира по универсальному бою.
Качура получила звание мастер спорта Украины международного класса по универсальному бою.
- 19 декабря украинская пара Ангелина Хмель и Татьяна Лазаренко завоевали золотые награды на мировом первенстве по пляжному волейболу среди спортсменок в возрасте до 21 года.
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