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Пограничница Львовского отряда стала чемпионкой мира по универсальному бою

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2021, 22:43
Пограничница Львовского отряда стала чемпионкой мира по универсальному бою - Фото
Фото: ГПСУ

С 8 по 12 декабря в Анталии (Турция) состоялся чемпионат мира по универсальному бою. Пограничница Львовского отряда Богдана Качура стала чемпионкой мира. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Военнослужащая отдела "Нисмичи" Львовского пограничного отряда сержант Богдана Качура заняла первое место среди девушек в весовой категории до 52 кг на чемпионате мира по универсальному бою.

Пограничница Львовского отряда стала чемпионкой мира по универсальному бою

Качура получила звание мастер спорта Украины международного класса по универсальному бою.

  • 19 декабря украинская пара Ангелина Хмель и Татьяна Лазаренко завоевали золотые награды на мировом первенстве по пляжному волейболу среди спортсменок в возрасте до 21 года.

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Наталия Медведева
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госпогранслужба Спорт универсальный бой
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