Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.02.2019, 19:56

Португальский клуб "Бенфика" откроет в Украине футбольную школу

Португальский клуб "Бенфика" откроет в Украине футбольную школу - Фото
Фото: скриншот видео

Школа, как планируется, начнет работу уже в апреле этого года

Реклама
Реклама

Футбольный клуб "Бенфика" (Лиссабон) подписал соглашение об открытии первой в Украине тренировочной школы. Об этом сообщает посольство Украины в Португалии.

Соглашение от Украины подписала посол Инна Онивец.

Реклама

Как уточняет португальское издание Record, школа появится в Киеве и начнет работать уже в апреле. Обучение будут проводить португальские тренеры.

17 февраля старейший футбольный клуб Украины "Зирка" (Кропивницкий) сообщил, что не будет продолжать выступления в весенней части чемпионата Украины в Первой лиге. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Украина, футбол, школа, Лиссабон, португалия, бенфика
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 