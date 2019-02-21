Португальский клуб "Бенфика" откроет в Украине футбольную школу

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Футбольный клуб "Бенфика" (Лиссабон) подписал соглашение об открытии первой в Украине тренировочной школы. Об этом сообщает посольство Украины в Португалии.

Соглашение от Украины подписала посол Инна Онивец.

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Как уточняет португальское издание Record, школа появится в Киеве и начнет работать уже в апреле. Обучение будут проводить португальские тренеры.

17 февраля старейший футбольный клуб Украины "Зирка" (Кропивницкий) сообщил, что не будет продолжать выступления в весенней части чемпионата Украины в Первой лиге.