Президент МОК призвал спортсменов не устраивать протесты и акции

Президент МОК Томас Бах (Фото: ЕРА)

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призывает спортсменов не устраивать протесты и политические акции в любой форме на Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом сообщает insidethegames.

Бах не согласен с растущей политизацией спорта, которая, по его утверждению, "не приводит ни к какому результату, а в итоге лишь углубляет существующие разногласия".

"Игры не являются и никогда не должны быть платформой для продвижения политических или любых других потенциально противоречивых целей. Спортсмены играют важную роль в соблюдении этого политического нейтралитета", - сказал Бах.

По его словам, у подавляющего большинства спортсменов есть широкая поддержка и понимание того, что стадион и церемонии не должны становиться ареной для политических заявлений или каких-либо акций протеста.

В соответствии с правилом 50 МОК "никакая демонстрация либо политическая, религиозная или расовая пропаганда не допускаются ни на каких олимпийских объектах, площадках или в других местах".

Летом 2019 года МОК предварительно одобрил включение соревнований по брейк-дансу, серфингу, скалолазанию и скейтбордингу в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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