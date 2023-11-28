"Шахтер" победил "Антверпен" в Лиге чемпионов 1:0 – видео гола

Украинский клуб "Шахтер" победил бельгийский "Антверпен" в групповом этапе Лиги чемпионов, гол забил Матвиенко в первом тайме

Скриншот с видео

Украинский клуб из Донецка "Шахтер" победил бельгийскую команду "Антверпен" со счетом 1:0 в матче на групповом этапе Лиги чемпионов в группе H.

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Гол забил в первом тайме на 12 минуте Николай Матвиенко:

Matvienko gives Shakhtar an early lead!



Nice header and you’d think Shakhtar might have had a pen for the foul in the process on Sikan had it not gone in



1-0 pic.twitter.com/SgFLrUBQbq — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 28, 2023

Эта победа гарантировала украинской команде как минимум третье место в группе и выход в плей-офф еврокубков весной 2024 года.

Турнирная таблица группы H выглядит следующим образом:

→ "Барселона" (Испания) – 9 очков (4 матча), 8:2 (разница голов)

→ "Порту" (Португалия) – 9 (4), 9:3

→ "Шахтер" (Украина) – 9 (5), 7:7

→ "Антверпен" (Бельгия) – 0(5), 3:15.

Сегодня же играют "Барселона" и "Порту".

7 ноября "Шахтер" победил испанский клуб "Барселона" в матче четвертого тура Лиги чемпионов со счетом 1:0 – впервые за 15 лет.

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