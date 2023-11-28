"Шахтер" победил "Антверпен" в Лиге чемпионов 1:0 – видео гола
Украинский клуб из Донецка "Шахтер" победил бельгийскую команду "Антверпен" со счетом 1:0 в матче на групповом этапе Лиги чемпионов в группе H.
Гол забил в первом тайме на 12 минуте Николай Матвиенко:
Matvienko gives Shakhtar an early lead!— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 28, 2023
Nice header and you’d think Shakhtar might have had a pen for the foul in the process on Sikan had it not gone in
1-0 pic.twitter.com/SgFLrUBQbq
Эта победа гарантировала украинской команде как минимум третье место в группе и выход в плей-офф еврокубков весной 2024 года.
Турнирная таблица группы H выглядит следующим образом:
→ "Барселона" (Испания) – 9 очков (4 матча), 8:2 (разница голов)
→ "Порту" (Португалия) – 9 (4), 9:3
→ "Шахтер" (Украина) – 9 (5), 7:7
→ "Антверпен" (Бельгия) – 0(5), 3:15.
Сегодня же играют "Барселона" и "Порту".
- 7 ноября "Шахтер" победил испанский клуб "Барселона" в матче четвертого тура Лиги чемпионов со счетом 1:0 – впервые за 15 лет.
Смотрите также: Авдеевский коксохим: ВСУ показали, как выглядит завод, спасли флаг "Шахтера" – видео