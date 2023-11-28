"Шахтар" переміг "Антверпен" у Лізі чемпіонів 1:0 – відео голу
Український клуб із Донецька "Шахтар" переміг бельгійську команду "Антверпен" із рахунком 1:0 у матчі на груповому етапі Ліги чемпіонів у групі H.
Гол забив у першому таймі на 12 хвилині Микола Матвієнко:
Matvienko gives Shakhtar an early lead!— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 28, 2023
Nice header and you’d think Shakhtar might have had a pen for the foul in the process on Sikan had it not gone in
1-0 pic.twitter.com/SgFLrUBQbq
Ця перемога гарантувала українській команді принаймні третє місце у групі та вихід у плей-оф єврокубків навесні 2024 року.
Турнірна таблиця групи Н має наступний вигляд:
→ "Барселона" (Іспанія) – 9 очок (4 матчі), 8:2 (різниця голів)
→ "Порту" (Португалія) – 9 (4), 9:3
→ "Шахтар" (Україна) – 9 (5), 7:7
→ "Антверпен" (Бельгія) – 0 (5), 3:15.
Сьогодні ж грають "Барселона" та "Порту".
- 7 листопада "Шахтар" переміг іспанський клуб "Барселона" у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів із рахунком 1:0 – вперше за 15 років.
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