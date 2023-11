"Шахтар" переміг "Антверпен" у Лізі чемпіонів 1:0 – відео голу

Український клуб із Донецька "Шахтар" переміг бельгійську команду "Антверпен" із рахунком 1:0 у матчі на груповому етапі Ліги чемпіонів у групі H.

Гол забив у першому таймі на 12 хвилині Микола Матвієнко:

Matvienko gives Shakhtar an early lead!



Nice header and you’d think Shakhtar might have had a pen for the foul in the process on Sikan had it not gone in



1-0 pic.twitter.com/SgFLrUBQbq