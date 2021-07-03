Шотландский футбольный клуб поддержал сборную Украины перед матчем с Англией

Шотландский футбольный клуб "Сент-Джонстон" поддержал сборную Украины перед ее матчем с английской сборной в четвертьфинале Евро-2020. Соответствующий пост опубликован в Twitter клуба.

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На фото форма "Сент Джонстон" перевернута вверх ногами, из-за чего похожа на украинский флаг.

"На самом деле мы всегда поддерживали Украину", — говорится в сообщении.

Евро-2020 стартовало 11 июня. На утро 3 июля на турнире остаются сборные Украины, Англии, Чехии, Дании, Испании и Италии. Вылетели такие гранды как Франция, Германия, Португалия, Нидерланды и Бельгия.

Сегодня сборная Украины и Англии сыграют в 1/4 финала. Согласно опросу, 36% украинцев верят в то, что чемпионом Европы по футболу станет Украина.

Финал Евро-2020 пройдет 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Вадим Ребрина

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