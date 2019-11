Свитолина проиграла в финале Итогового турнира WTA: видео

Украинке Элине Свитолиной не удалось выиграть Итоговый турнир-2019 Женской теннисной ассоциации (WTA) в Шэньчжэне (Китай). Об этом сообщается в Twitter WTA.

В финале Свитолина уступила первой ракетке мира австралийке Эшли Барти со счетом 4:6, 3:6.

Теннисистки провели на корте полтора часа.

That's the match and the title!@ashbarty beats Svitolina 6-4, 6-3 to win the Billie Jean King Trophy at the @SHISEIDO_corp @WTAFinals Shenzhen! pic.twitter.com/eiiiXs84rY