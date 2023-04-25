Теннис. Полмиллиона фунтов из сборов за билеты на Уимблдон перечислят в помощь Украине

Организаторы Уимблдонского теннисного турнира завили, что перечислят часть выручки от продажи билетов на восстановление Украины. Для украинских участников турнира проживание и тренировки будут бесплатными на весь сезон, также бесплатно посетить соревнования приглашают 1000 беженцев из Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Иэн Хьюитт, президент The All England Club, который проводит турнир, заявил, что на помощь Украине будет перечислен один фунт стерлингов с каждого проданного билета на Чемпионат, что должно составить более полумиллиона фунтов.

Хьюитт также обещал пригласить 1000 украинских беженцев на один день на Уимблдоне, включая билеты, еду и напитки, а также транспорт.

Он также сообщил, что для украинских теннисистов основной и квалификационной сетки The All England Club профинансирует расходы на проживание на весь сезон.

"Этим игрокам также будет предложена возможность потренироваться либо на кортах The All England Club, либо через Британскую ассоциацию лаун-тенниса (LTA) на кортах Сурбитона между их последним матчем на Ролан-Гаррос и субботой перед квалификационной неделей на Уимблдоне.

31 марта сообщалось, что LTA планирует снять дисквалификацию со спортсменов РФ и Беларуси при условии, что они будут выступать в нейтральном статусе и подпишут обязательство не делать заявлений в поддержку агрессии РФ против Украины и правящих режимов своих стран, не принимать финансовой поддержки от национальных теннисных федераций РФ и Беларуси или от фирм, связанных с национальными госструктурами.

После этого глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что представители страны, граждане которой устраивают зверства против мирных соседей, вообще не должны играть на Уимблдоне.

В конце января 2023 года стало известно, что Международный олимпийский комитет готов рассмотреть возможность допуска атлетов из России и Беларуси к международным соревнованиям. Если решение будет принято, на Олимпиаде в 2024 году спортсмены из этих стран будут выступать в нейтральном статусе.

Президент Владимир Зеленский заявил, что вернуть российских спортсменов на Олимпиаду – это сказать всему миру, что террор может быть приемлем.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.