Кулеба про Уимблдон: Российской пропаганде нечего делать на теннисном корте

Представители страны, граждане которой творят зверства против мирных соседей, не должны играть на теннисном турнире в Уимблдоне. Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Россия творит геноцид. Ее пропаганда требует уничтожения, "перевоспитания" или изгнания всех украинцев. Держите российскую пропаганду подальше от теннисного корта!" – написал Кулеба.

Representatives of nations that commit atrocities against their peaceful neighbors have nothing to gain at Wimbledon. Russia commits genocide. Its propaganda wants all Ukrainians killed, "re-educated," or expelled. Keep Russian propaganda out of the tennis court! @united24media pic.twitter.com/h8E1cveewF