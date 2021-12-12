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UFC. Чарльз Оливейра "задушил" Дастина Порье – видео

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2021, 09:56
UFC. Чарльз Оливейра
Чарльз Оливейра и Дастин Порье (Фото - скриншот из видео)

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра досрочно победил американца Дастина Порье в рамках UFC. 

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Бой проходил в американском Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.

Бразильский боец взял американца на удушающий, вынудив его досрочно сдаться в третьем раунде. 

Оливейра защитил чемпионский пояс UFC в легком весе. 

Это его первая защита пояса, который он завоевал в мае этого года. 

Смотрите также: Бокс. Украинец Деревянченко проиграл Адамесу – видео

Владислав Сердюк
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дастин порье чарльз оливейра
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