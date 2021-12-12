UFC. Чарльз Оливейра "задушил" Дастина Порье – видео

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра досрочно победил американца Дастина Порье в рамках UFC.

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Бой проходил в американском Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.

Бразильский боец взял американца на удушающий, вынудив его досрочно сдаться в третьем раунде.

Оливейра защитил чемпионский пояс UFC в легком весе.

Это его первая защита пояса, который он завоевал в мае этого года.

12 декабря украинский боксер Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) победил ганца Ричарда Комми (30-3, 27 КО) единогласным решением судей.

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Владислав Сердюк

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