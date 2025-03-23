Украина проиграла Бельгии на ответном матче Лиги наций УЕФА

Матч Украина – Бельгия 23 марта 2025 года (Фото: FREDERIC SIERAKOWSKI / EPA)

Сборная Украины проиграла команде Бельгии в ответном матче плейоф Лиги наций УЕФА.

Матч завершился со счётом 3:0 в пользу бельгийской сборной.

Первый гол забил Максим Де Кейпер на 70-й минуте, в пяти минутах украинская сборная пропустила второй мяч, уже от Ромелу Лукаку.

Третий гол на 86-й минуте также сделал Лукаку.

Арбитр добавлял три минуты времени ко второму тайму, но ситуации это не изменило.

20 марта сборная Украины победила команду Бельгии со счетом 3:1 в первом матче плейофа.

После проигрыша в ответном матче Украина остается в дивизионе B, Бельгия же будет выступать в элитной лиге А.