Украина проиграла Бельгии на ответном матче Лиги наций УЕФА
Сборная Украины проиграла команде Бельгии в ответном матче плейоф Лиги наций УЕФА.
Матч завершился со счётом 3:0 в пользу бельгийской сборной.
Первый гол забил Максим Де Кейпер на 70-й минуте, в пяти минутах украинская сборная пропустила второй мяч, уже от Ромелу Лукаку.
Третий гол на 86-й минуте также сделал Лукаку.
Арбитр добавлял три минуты времени ко второму тайму, но ситуации это не изменило.
- 20 марта сборная Украины победила команду Бельгии со счетом 3:1 в первом матче плейофа.
- После проигрыша в ответном матче Украина остается в дивизионе B, Бельгия же будет выступать в элитной лиге А.
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