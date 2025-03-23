Україна програла Бельгії на матчі-відповіді Ліги націй УЄФА

Матч Україна - Бельгія 23 березня 2025 року (Фото: FREDERIC SIERAKOWSKI / EPA)

Збірна України програла команді Бельгії у матчі-відповіді плейоф Ліги націй УЄФА.

Матч завершився з рахунком 3:0 на користь бельгійської збірної.

Перший гол забив Максім Де Кейпер на 70-й хвилині, за п'ять хвилин українська збірна пропустила другий м'яч, вже від Ромелу Лукаку.

Третій гол на 86 хвилині також зробив Лукаку.

Арбітр додавав три хвилини часу до другого тайму, але ситуації це не змінило.

20 березня збірна України перемогла команду Бельгії з рахунком 3:1 у першому матчі плейофу.

Після програшу у матчі-відповіді Україна залишається у дивізіоні B, Бельгія ж виступатиме в елітній лізі А.