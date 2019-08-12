Украинка Левченко завоевала золото в прыжках в высоту в Европе

Вице-чемпионка мира 21-летняя Юлия Левченко выиграла золотую медаль в секторе для прыжков в высоту с результатом 1,97 м. на соревнованиях по легкой атлетике, прошедших в Быдгоще, Польша. Об этом сообщает Sport.ua.
Командный чемпионат проходил с 9 по 11 августа.
Помимо Левченко, медали также взяла украинская прыгунья с шестом Марина Килипко - 4.56 м. и Анна Рыжикова в беге на 400 м. с барьерами - 55.61 секунд.
Мужская сборная Украины завоевала бронзовую награду в эстафете 4х100 м.
Как сообщает Sport.ua, сборная Украины вела борьбу за сохранение прописки в Суперлиге на следующий сезон. Из 12 команд место в элите сохраняли 7 лучших, и украинская команда успешно выполнила задание, заняв 7-е место.
Смотрите также: Легкоатлет Бондаренко победил на этапе Бриллиантовой лиги: видео