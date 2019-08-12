Украинка Левченко завоевала золото в прыжках в высоту в Европе

Юлия Левченко (Фото: Valentin Flaudraud/EPA)

Вице-чемпионка мира 21-летняя Юлия Левченко выиграла золотую медаль в секторе для прыжков в высоту с результатом 1,97 м. на соревнованиях по легкой атлетике, прошедших в Быдгоще, Польша. Об этом сообщает Sport.ua.

Командный чемпионат проходил с 9 по 11 августа.

Помимо Левченко, медали также взяла украинская прыгунья с шестом Марина Килипко - 4.56 м. и Анна Рыжикова в беге на 400 м. с барьерами - 55.61 секунд.

Мужская сборная Украины завоевала бронзовую награду в эстафете 4х100 м.

Как сообщает Sport.ua, сборная Украины вела борьбу за сохранение прописки в Суперлиге на следующий сезон. Из 12 команд место в элите сохраняли 7 лучших, и украинская команда успешно выполнила задание, заняв 7-е место.

В марте 2019 года Юлия Левченко стала серебряным призером в прыжках в высоту на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в шотландском Глазго.

Тогда же Марина Бех-Романчук стала б ронзовым призером континентального первенства в прыжках в длину стала украинка, показав третий результат - 6,84 метра.

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