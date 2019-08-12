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Украинка Левченко завоевала золото в прыжках в высоту в Европе

Украинка Левченко завоевала золото в прыжках в высоту в Европе - Фото
Юлия Левченко (Фото: Valentin Flaudraud/EPA)
12.08.2019, 06:29

Соревнования в Суперлиге прошли с 9 по 11 августа в польском Быдгоще

Вице-чемпионка мира 21-летняя Юлия Левченко выиграла золотую медаль в секторе для прыжков в высоту с результатом 1,97 м. на соревнованиях по легкой атлетике, прошедших в Быдгоще, Польша. Об этом сообщает Sport.ua

Командный чемпионат проходил с 9 по 11 августа. 

Помимо Левченко, медали также взяла украинская прыгунья с шестом Марина Килипко - 4.56 м. и Анна Рыжикова в беге на 400 м. с барьерами - 55.61 секунд. 

Мужская сборная Украины завоевала бронзовую награду в эстафете 4х100 м. 

Как сообщает Sport.ua, сборная Украины вела борьбу за сохранение прописки в Суперлиге на следующий сезон. Из 12 команд место в элите сохраняли 7 лучших, и украинская команда успешно выполнила задание, заняв 7-е место.

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Юлия Левченко спорт легкая атлетика
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