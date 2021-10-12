Украинку нашли мертвой в одном из хостелов Польши

51-летнюю украинку нашли в одном из польских хостелов, куда она пришла в гости. Полиция не исключает, что к смерти мог быть кто-то причастен. Об этом сообщает Polsatnews.

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Как рассказали в польской полиции, утром в службу спасения позвонили из одного из хостелов в Стараховицах. Там 51-летнюю гражданку Украины, которая была гостьей в хостеле, обнаружили без признаков жизни.

Бригада скорой помощи выехала на место, но несмотря на оказанную помощь, женщину спасти не удалось.

В полиции не исключают, что кто-то причастен к смерти женщины, по этому поводу будет проведено расследование.

Прокуратура Стараховицкого района пока не предоставила подробной информации. Тело женщины отправили на вскрытие.

LIGA.net обратилась за комментарием в пресс-службу Министерства иностранных дел.

30 июля 2021 года в польском Вроцлаве 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко задержала местная полиция. Полицейские отвезли его в вытрезвитель, где применили против мужчины неадекватную физическую силу – душили и били, в результате чего он скончался. Украина направила в МИД Польши ноту из-за смерти Никифоренко.

9 октября в Польше по делу об убийстве Никифоренко выдвинули обвинения девятерым фигурантам – полицейским и сотрудникам вытрезвителя. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

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Виктория Найдёнова

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