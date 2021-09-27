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Украинский хоккеист попал в расистский скандал: видео

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 18:16
Украинский хоккеист попал в расистский скандал: видео - Фото
Скриншот с видео

26 сентября в стартовом матче 4-го тура Украинской хоккейной лиги между "Кременчугом" и "Донбассом" форвард "Кременчуга" Андрей Денискин продемонстрировал расистский жест в адрес игрока "Донбасса" Джалена Смерека. Против него открыли дисциплинарное производство.

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Пресс-служба Украинской хоккейной лиги сообщила, что Денискин получил дисциплинарный штраф и был удален с площадки до конца игры. Против него также будет открыто дисциплинарное производство.

Игра завершилась победой "Кременчуга" со счетом 3:2.

Сегодня Международная федерация хоккея "самым решительным образом осудила" действия Андрея Денискина.

"Нет места такому откровенно расистскому и неспортивному жесту в нашем спорте и в обществе. Это прямое нападение на идеалы и ценности нашей игры, и мы обеспечим проведение всех необходимых расследований нарушений этики, чтобы гарантировать, что такое поведение будет наказано надлежащим образом", – сказано в сообщении МФК.

Украинский хоккеист попал в расистский скандал: видео

Как пишет Tribuna, Денискин в Instagram извинился за свои действия, однако на этот момент страница недоступна.

"Хочу выразить публичные извинения перед игроком хоккейного клуба "Донбас" Джаленом Смереком. Во время матча "Кременчуг" – "Донбас", я, находясь в негативных эмоциях, показал жест, который кто-то может считать как оскорбление в расовой принадлежности. Я уважаю всех людей независимо от их расовой или национальной принадлежности. Эмоции на хоккее, к сожалению, бывают разные", – якобы написал Денискин.

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Вадим Ребрина
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хоккей расизм андрей денискин
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