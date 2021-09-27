Украинский хоккеист попал в расистский скандал: видео

26 сентября в стартовом матче 4-го тура Украинской хоккейной лиги между "Кременчугом" и "Донбассом" форвард "Кременчуга" Андрей Денискин продемонстрировал расистский жест в адрес игрока "Донбасса" Джалена Смерека. Против него открыли дисциплинарное производство.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

A disgusting gesture in the UHL was made towards American Jalen Smereck… This is embarrassing and pathetic for hockey. @IIHFHockey needs to step up here. pic.twitter.com/cSqxBKVC4k — World Hockey Report (@worldhockeyrpt) September 26, 2021

Пресс-служба Украинской хоккейной лиги сообщила, что Денискин получил дисциплинарный штраф и был удален с площадки до конца игры. Против него также будет открыто дисциплинарное производство.

Игра завершилась победой "Кременчуга" со счетом 3:2.

Сегодня Международная федерация хоккея "самым решительным образом осудила" действия Андрея Денискина.

"Нет места такому откровенно расистскому и неспортивному жесту в нашем спорте и в обществе. Это прямое нападение на идеалы и ценности нашей игры, и мы обеспечим проведение всех необходимых расследований нарушений этики, чтобы гарантировать, что такое поведение будет наказано надлежащим образом", – сказано в сообщении МФК.

Как пишет Tribuna, Денискин в Instagram извинился за свои действия, однако на этот момент страница недоступна.

"Хочу выразить публичные извинения перед игроком хоккейного клуба "Донбас" Джаленом Смереком. Во время матча "Кременчуг" – "Донбас", я, находясь в негативных эмоциях, показал жест, который кто-то может считать как оскорбление в расовой принадлежности. Я уважаю всех людей независимо от их расовой или национальной принадлежности. Эмоции на хоккее, к сожалению, бывают разные", – якобы написал Денискин.

Читайте также: "Чтобы не бросать тень на организацию". Беленюк сказал, почему забрал заявление о расизме







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.