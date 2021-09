Украинский хоккеист попал в расистский скандал: видео

26 сентября в стартовом матче 4-го тура Украинской хоккейной лиги между "Кременчугом" и "Донбассом" форвард "Кременчуга" Андрей Денискин продемонстрировал расистский жест в адрес игрока "Донбасса" Джалена Смерека. Против него открыли дисциплинарное производство.

A disgusting gesture in the UHL was made towards American Jalen Smereck… This is embarrassing and pathetic for hockey. @IIHFHockey needs to step up here. pic.twitter.com/cSqxBKVC4k