Украинский тяжелоатлет взял три награды на чемпионате мира и установил новый рекорд

Украинский спортсмен взял три награды на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров и установил новый мировой рекорд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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19-летний спортсмен Центрального спортивного клуба ВСУ Богдан Гоза установил новый мировой рекорд – в рывке ему удалось поднять 189 кг. Этот показатель сделал Гозу новым рекордсменом среди юниоров и принес "золото" в копилку сборной Украины.

Всего Гоза получил три медали континентального первенства – еще два "серебра" ему удалось завоевать в толчке и в двоеборье (402 кг).

Чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров проходил в столице Узбекистана с 23 по 31 мая. Соревнования включены в список лицензионных турниров и дают рейтинговые очки для участия в Олимпиаде в Токио.

24 мая сообщалось, что паралимпийская сборная Украины по плаванию завоевала 95 медалей на чемпионате Европы по плаванию в Мадейре и третий раз подряд стала чемпионом.

26 мая стало известно, что женская сборная Украины по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров завоевала золотые медали на чемпионате Европы.

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Оксана Житнюк

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