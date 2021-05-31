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Украинский тяжелоатлет взял три награды на чемпионате мира и установил новый рекорд

31.05.2021, 16:25
Украинский тяжелоатлет взял три награды на чемпионате мира и установил новый рекорд - Фото
Богдан Гоза (фото с сайта Минобороны)

Украинский спортсмен взял три награды на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров и установил новый мировой рекорд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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19-летний спортсмен Центрального спортивного клуба ВСУ Богдан Гоза установил новый мировой рекорд – в рывке ему удалось поднять 189 кг. Этот показатель сделал Гозу новым рекордсменом среди юниоров и принес "золото" в копилку сборной Украины.

Всего Гоза получил три медали континентального первенства – еще два "серебра" ему удалось завоевать в толчке и в двоеборье (402 кг).

Чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров проходил в столице Узбекистана с 23 по 31 мая. Соревнования включены в список лицензионных турниров и дают рейтинговые очки для участия в Олимпиаде в Токио.

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Оксана Житнюк
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чемпионат мира ВСУ мировой рекорд ташкент тяжелоатлет Богдан Гоза
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