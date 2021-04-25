Украинский гимнаст Игорь Радивилов победил на чемпионате Европы, который с 21 по 25 апреля проходит в Базеле.

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Радивилов стал лучшим в опорном прыжке.

17-летняя украинская гимнастка Анастасия Бачинская завоевала бронзовую награду в упражнениях на бревне. Это единственная награда украинской женской сборной на ЧЕ-2021.

Для Радивилова сегодняшнее "золото" – второе подряд на чемпионате Европы в опорном прыжке. В 2020 году он тоже победил в этой дисциплине.

В целом для Радивилова это 11-я медаль чемпионатов Европы.

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Наталия Медведева

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