Украинский гимнаст Игорь Радивилов победил на чемпионате Европы, который с 21 по 25 апреля проходит в Базеле.
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Радивилов стал лучшим в опорном прыжке.
17-летняя украинская гимнастка Анастасия Бачинская завоевала бронзовую награду в упражнениях на бревне. Это единственная награда украинской женской сборной на ЧЕ-2021.
Для Радивилова сегодняшнее "золото" – второе подряд на чемпионате Европы в опорном прыжке. В 2020 году он тоже победил в этой дисциплине.
В целом для Радивилова это 11-я медаль чемпионатов Европы.
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