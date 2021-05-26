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В финале победили Россию. Сборная Украины выиграла золото на чемпионате Европы по стрельбе

26.05.2021, 10:07
В финале победили Россию. Сборная Украины выиграла золото на чемпионате Европы по стрельбе - Фото
Сборная Украины по Стрельбе (фото - esc-shooting.org)

Женская сборная Украины по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров завоевала золотые медали на чемпионате Европы в хорватском Осиеке. Об этом сообщает пресс-служба Европейской конфедерации стрелкового спорта.

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Как отмечается, в финале украинки оказались точнее сборной России. Счет – 17:11. В состав сборной Украины входили Елена Костевич, Полина Колесникова и Юлия Коростылева.

В поединке за третье место сборная Сербии победила Польшу –  16:8.

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Марк Сировой
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стрельба сборная украины Чемпионат Европы финал сборная россии золото
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