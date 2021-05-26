В финале победили Россию. Сборная Украины выиграла золото на чемпионате Европы по стрельбе
26.05.2021, 10:07
Сборная Украины по Стрельбе (фото - esc-shooting.org)
Женская сборная Украины по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров завоевала золотые медали на чемпионате Европы в хорватском Осиеке. Об этом сообщает пресс-служба Европейской конфедерации стрелкового спорта.
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Как отмечается, в финале украинки оказались точнее сборной России. Счет – 17:11. В состав сборной Украины входили Елена Костевич, Полина Колесникова и Юлия Коростылева.
В поединке за третье место сборная Сербии победила Польшу – 16:8.
- 24 мая сообщалось, что паралимпийская сборная Украины по плаванию завоевала 95 медалей на чемпионате Европы по плаванию в Мадейре и третий раз подряд стала чемпионом.
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