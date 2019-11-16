Украинцы стали чемпионами мира по MMA

Фото: Instagram Федерации MMA Украины

На чемпионате мира по MMA в Бахрейне украинские спортсмены завоевали четыре медали: две золотые и две бронзовые. Об этом сообщает xsport.

Золотые медали Украине принести Ата Атдаев (до 56,7 кг) и Анастасия Светкивская (до 52,2 кг).

Атдаев в финале победил решением судей американца Исраэля Галвана. Светкивская была сильнее австралийки Оливии Укмар.

Бронзовые медали завоевали Дарья Самчик (до 52,2 кг) и Дмитрий Ружицкий (до 93 кг).

Сегодня в польском Кракове украинский хоккейный клуб "Донбасс" (Донецк) обыграл казахстанский "Бейбарыс" в своей второй встрече Континентального кубка IIHF.