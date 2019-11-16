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Украинцы стали чемпионами мира по MMA

Украинцы стали чемпионами мира по MMA - Фото
Фото: Instagram Федерации MMA Украины
16.11.2019, 19:36

Золотые медали Украине принести Ата Атдаев (до 56,7 кг) и Анастасия Светкивская (до 52,2 кг)

На чемпионате мира по MMA в Бахрейне украинские спортсмены завоевали четыре медали: две золотые и две бронзовые. Об этом сообщает xsport.

Золотые медали Украине принести Ата Атдаев (до 56,7 кг) и Анастасия Светкивская (до 52,2 кг).

Атдаев в финале победил решением судей американца Исраэля Галвана. Светкивская была сильнее австралийки Оливии Укмар.

Бронзовые медали завоевали Дарья Самчик (до 52,2 кг) и Дмитрий Ружицкий (до 93 кг).

Сегодня в польском Кракове украинский хоккейный клуб "Донбасс" (Донецк) обыграл казахстанский "Бейбарыс" в своей второй встрече Континентального кубка IIHF. 

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бой бахрейн MMA анастасия светкивская
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