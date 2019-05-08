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08.05.2019, 21:22

Усик по поводу отложенного боя: Вернусь сильнее - видео

Усик по поводу отложенного боя: Вернусь сильнее - видео - Фото
Александр Усик (фото - EPA)

Боксер извинился перед всеми за вынужденное ожидание

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Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO, IBF в первом тяжелом весе Александр Усик сделал заявление по поводу отложенного дебютного поединка в супертяже. Соответствующее видео краинский боксер опубликовал на своей странице в Instagram.

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Усик подтвердил, что бой с камерунцем Карлосом Такамом в супертяжелом весе откладывается. Он извинился перед всеми за вынужденную задержку.

"Плохие новости у нас, дебют в супертяжелом весе на 25 мая отменяется в связи с тем, что я получил травму. Дорогие друзья, простите все за ожидание, мы вернемся сильнее", - сказал боксер.

Ранее сегодня промоутер боксера Эгис Климас сообщил, что Усик вернется на ринг не раньше осени. По его словам, из-за травмы дебютный бой в супертяжелом весе против Карлоса Такамы (36-5-1, 28 КО) перенесен. Бой Усик - Такам был запланирован на 25 мая в американском Оксон-Хилле штата Мэриленд.

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Теги: травма, бокс, Александр Усик
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