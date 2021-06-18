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Установили кардиовертер. Датского футболиста выписали из больницы после остановки сердца

18.06.2021, 22:06
Установили кардиовертер. Датского футболиста выписали из больницы после остановки сердца - Фото
Кристиан Эриксен (Фото: EFE/Friedemann Vogel )

Сегодня, 18 июня, полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена выписали из больницы после успешной операции по установке устройства для регулирования работы сердца. Об эом сообщает BBC.

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29-летний футболист перенес клиническую смерть во время игры на Евро-2020.

В больнице ему установили ICD – имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, который необходим, чтобы нейтрализовать нарушения ритма сердца.

Британский фонд сердца описывает ICD как небольшое устройство, которое помещается под кожу, соединяется с сердцем посредством тонких проводов и посылает электрические импульсы для регулирования аномального сердечного ритма.

Сегодня Эриксен поблагодарил всех за поддержку, он навестил своих друзей по команде и теперь вернется домой. 

  • 12 июня Эриксен потерял сознание на 43-й минуте матча Евро-2020 Дания – Финляндия. Его реанимировали прямо на поле и увезли в больницу. Матч был прерван, но спустя время доигран. Финляндия победила со счетом 1:0.
  • Сборная Украины поддержала Эриксена, позже сообщалось, что он контактировал с сокомандниками из "Интера" и сборной Дании.

Читайте также: "Я не сдамся". Футболист сборной Дании дал первый комментарий после остановки сердца

Наталия Медведева
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