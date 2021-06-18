Установили кардиовертер. Датского футболиста выписали из больницы после остановки сердца
Сегодня, 18 июня, полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена выписали из больницы после успешной операции по установке устройства для регулирования работы сердца. Об эом сообщает BBC.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
29-летний футболист перенес клиническую смерть во время игры на Евро-2020.
В больнице ему установили ICD – имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, который необходим, чтобы нейтрализовать нарушения ритма сердца.
Британский фонд сердца описывает ICD как небольшое устройство, которое помещается под кожу, соединяется с сердцем посредством тонких проводов и посылает электрические импульсы для регулирования аномального сердечного ритма.
Сегодня Эриксен поблагодарил всех за поддержку, он навестил своих друзей по команде и теперь вернется домой.
- 12 июня Эриксен потерял сознание на 43-й минуте матча Евро-2020 Дания – Финляндия. Его реанимировали прямо на поле и увезли в больницу. Матч был прерван, но спустя время доигран. Финляндия победила со счетом 1:0.
- Сборная Украины поддержала Эриксена, позже сообщалось, что он контактировал с сокомандниками из "Интера" и сборной Дании.
Читайте также: "Я не сдамся". Футболист сборной Дании дал первый комментарий после остановки сердца
Комментарии