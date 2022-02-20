В Пекине состоялась церемония закрытия зимней Олимпиады

В Пекине закончились Зимние Олимпийские Игры. В традиционном параде команд флаг Украины несла биатлонистка Елена Билосюк.

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Наибольшее количество золотых наград на Олимпиаде-2022 завоевала сборная Норвегии – 16. И это рекорд для Зимних Олимпийских игр. Кроме того, в активе норвежской команды – 8 серебряных и 13 бронзовых наград.

Второе место в медальном зачете заняла Германия, выигравшая 27 медалей, из них 12 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых.

Китайские олимпийцы получили 9 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые награды. Они разместились на третьем месте командного зачета.

Также в топовой пятерке – США и Швеция.

Украина с одной серебряной наградой фристайлиста Александра Абраменко занимает 25 место.

Этот результат является худшим для "сине-желтых" за последние 12 лет. В 2000 году на Играх в Ванкувере украинцы не смогли добыть в борьбе ни одной медали.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году в Италии.

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Ольга Модіна

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