UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Пекине состоялась церемония закрытия зимней Олимпиады

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2022, 16:25
В Пекине состоялась церемония закрытия зимней Олимпиады - Фото
Олімпіада Фото EPA (73)

В Пекине закончились Зимние Олимпийские Игры. В традиционном параде команд флаг Украины несла биатлонистка Елена Билосюк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Наибольшее количество золотых наград на Олимпиаде-2022 завоевала сборная Норвегии – 16. И это рекорд для Зимних Олимпийских игр. Кроме того, в активе норвежской команды – 8 серебряных и 13 бронзовых наград.

Второе место в медальном зачете заняла Германия, выигравшая 27 медалей, из них 12 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых.

Китайские олимпийцы получили 9 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые награды. Они разместились на третьем месте командного зачета.

Также в топовой пятерке – США и Швеция.

В Пекине состоялась церемония закрытия зимней Олимпиады

Украина с одной серебряной наградой фристайлиста Александра Абраменко занимает 25 место.

Этот результат является худшим для "сине-желтых" за последние 12 лет. В 2000 году на Играх в Ванкувере украинцы не смогли добыть в борьбе ни одной медали.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году в Италии.

Читайте также: Украина в лыжных гонках, триумф немцев, поражение россиян в хоккее – результаты Олимпиады

Ольга Модіна
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Олимпиада олимпийский игры Олимпиада-2022 Пекин-2022
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 