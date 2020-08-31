В первой шахматной онлайн-олимпиаде объявлены два победителя из-за проблем с интернетом

Индия и Россия выиграли золото после скандального финала

Индия и Россия объявлены совместными победителями международного шахматного турнира после того, как два индийских игрока потеряли подключение к сети во время финального раунда. Об этом сообщает ВВС.

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В этом году шахматная олимпиада впервые в истории проводилась онлайн из-за пандемии коронавируса.

Индия подала апелляцию после того, как двое ее игроков были отключены от интернета и не смогли вовремя вернуться в игру. Официальные лица заявили, что это были "беспрецедентные обстоятельства".

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович решил наградить обе команды золотыми медалями "в отсутствии единогласного решения" апелляционного комитета организации.

В онлайн-соревнованиях приняли участие команды из более чем 160 стран мира. Это не первый скандал, который произошел в этом году на шахматной олимпиаде. 28 августа Армения заявила, что один из ее игроков был отключен от сервера во время четвертьфинального матча против Индии и проиграл. Его апелляция была отклонена и страна покинула олимпиаду в знак протеста.

44-я шахматная олимпиада должна была пройти в России в этом месяце, но была отложена до следующего года из-за пандемии.

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Наталия Софиенко

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