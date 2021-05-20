В смерти Марадоны обвинили семерых человек: им грозит до 25 лет тюрьмы

В Аргентине бригаде медиков предъявили обвинения в смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. Об этом сообщает агентство EFE.

Генеральная прокуратура города Сан-Исидро предъявила обвинения семерым лицам, имена которых не уточняются. Медикам запрещено покидать пределы Аргентины до завершения следствия.

В прокуратуре утверждают, что бригада медиков, которая занималась здоровьем Марадоны, действовала неадекватно и безрассудно. В результате состояние пациента ухудшалось, что привело к смерти.

Всем обвиняемым грозит тюремный срок от 8 до 25 лет.

СПРАВКА. Главных успехов в своей карьере Диего Марадона добился с "Наполи", "Барселоной" и сборной Аргентины, с которой выиграл чемпионат мира 1986-го. Последним местом работы Марадоны в качестве тренера был футбольный клуб "Химнасия" в чемпионате Аргентины.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет от остановки сердца.

привлеченные к расследованию медэксперты констатировали, что Марадона "начал умирать по крайней мере за 12 часов до момента фактической смерти".

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Оксана Житнюк

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