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В смерти Марадоны обвинили семерых человек: им грозит до 25 лет тюрьмы

20.05.2021, 19:22
В смерти Марадоны обвинили семерых человек: им грозит до 25 лет тюрьмы - Фото
Диего Марадона (Фото: depositphotos.com)

В Аргентине бригаде медиков предъявили обвинения в смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. Об этом сообщает агентство EFE.

Генеральная прокуратура города Сан-Исидро предъявила обвинения семерым лицам, имена которых не уточняются. Медикам запрещено покидать пределы Аргентины до завершения следствия.

В прокуратуре утверждают, что бригада медиков, которая занималась здоровьем Марадоны, действовала неадекватно и безрассудно. В результате состояние пациента ухудшалось, что привело к смерти.

Всем обвиняемым грозит тюремный срок от 8 до 25 лет.

СПРАВКА. Главных успехов в своей карьере Диего Марадона добился с "Наполи", "Барселоной" и сборной Аргентины, с которой выиграл чемпионат мира 1986-го. Последним местом работы Марадоны в качестве тренера был футбольный клуб "Химнасия" в чемпионате Аргентины.

Читайте также: Аргентинские СМИ показали последнее видео Диего Марадоны перед его смертью

Оксана Житнюк
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суд смерть футболист диего марадона Аргентина Сан-Исидро
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