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Был оставлен на произвол судьбы. Прокуратура Аргентины изучает причины смерти Марадоны

01.05.2021, 23:25
Был оставлен на произвол судьбы. Прокуратура Аргентины изучает причины смерти Марадоны - Фото
Диего Марадона (скриншот видео Cronica)

В Аргентине начали подробно расследовать обстоятельства смерти звезды футбола Диего Марадоны. По заключению экспертной медицинской группы, легендарный футболист не получил надлежащей медицинской помощи в момент кризиса, что и привело к его смерти, пишет AFP.

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После смерти Марадоны прокуратура по заявлению его дочерей начала выяснять, можно ли было спасти футболиста. Прокуроры привлекли к процессу группу медэкспертов и те составили 70-страничный отчет.

В нем говорится, что медики фактически бросили пациента "на произвол судьбы" и что он "начал умирать по крайней мере за 12 часов до момента фактической смерти".

Сейчас нейрохирург Леопольдо Луке, который оперировал Марадону, а также психиатр Аугустина Косачева, психолог Карлос Диас и младший медперсонал находятся под следствием. Если они будут признаны виновными в смерти футболиста, им грозит до 15 лет тюрьмы.

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Дарья Мостовая
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Спорт расследование футбол смерть диего марадона
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