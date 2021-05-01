Был оставлен на произвол судьбы. Прокуратура Аргентины изучает причины смерти Марадоны

В Аргентине начали подробно расследовать обстоятельства смерти звезды футбола Диего Марадоны. По заключению экспертной медицинской группы, легендарный футболист не получил надлежащей медицинской помощи в момент кризиса, что и привело к его смерти, пишет AFP.

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После смерти Марадоны прокуратура по заявлению его дочерей начала выяснять, можно ли было спасти футболиста. Прокуроры привлекли к процессу группу медэкспертов и те составили 70-страничный отчет.

В нем говорится, что медики фактически бросили пациента "на произвол судьбы" и что он "начал умирать по крайней мере за 12 часов до момента фактической смерти".

Сейчас нейрохирург Леопольдо Луке, который оперировал Марадону, а также психиатр Аугустина Косачева, психолог Карлос Диас и младший медперсонал находятся под следствием. Если они будут признаны виновными в смерти футболиста, им грозит до 15 лет тюрьмы.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет от остановки сердца.

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Дарья Мостовая

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