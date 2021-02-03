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Аргентинские СМИ показали последнее видео Марадоны перед его смертью видео

03.02.2021, 14:16
Диего Марадона (скриншот видео Cronica)
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Аргентинский канал Cronica опубликовал, как утверждается, последнее видео легендарного футболиста Диего Марадоны перед его смертью.

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Сообщается, что видео было сделано в доме Марадоны после его выписки из госпиталя, где легенде футбола делали операцию на голове по удалению гематомы.

На кадрах звездный аргентинец ест суп, на голове – послеоперационная повязка. Рядом с ним – Виктория Охеда, бывшая жена.

В издании пишут, что Марадона на видео обращался к своему нейрохирургу Луке.

"Привет, Луке. Я помят, но в целом в порядке. Ты знаешь, мне нравится побыть одному, но когда рядом хорошие люди, я выхожу из своего логова. Целую, Луке, Леопольдо Хасинто Луке", – сказал легендарный футболист.

  • 25 ноября 2020-го Диего Марадона умер от остановки сердца. Он перенес сердечный приступ у себя дома – через две недели после выписки из больницы, где ему сделали операцию по удалению тромба в мозгу.
  • После известия о смерти звезды аргентинского футбола на улицы Буэнос-Айреса вышли сотни людей.
  • 28 ноября стало известно, что прокуратура Аргентины расследует обстоятельства смерти Марадоны. Дело завели и против его личного врача.

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Марк Сировой
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