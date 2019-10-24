В стиле ван Бастена. "Зениту" забили красивый гол по дуге: видео

Марсель Забитцер (Фото: uefa.com)

Нападающий футбольной команды "Ред Булл Ляйпциг" Марсель Забитцер забил эффектный гол в ворота санкт-петербургского "Зенита" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Сообщение об этом опубликовано на странице немецкого клуба в Facebook.

Австриец грудью обработал перевод с фланга, после чего внешней стороной стопы подрезал мяч, отправив его по красивой дуге в девятку. Похожий гол забил нападающий сборной Нидерландов Марко ван Бастен в финале Евро-88 в ворота сборной СССР.

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Гол Забитцера стал победным: "Ред Булл" обыграл "Зенит" со счетом 2:1. За российский клуб отличился украинец Ярослав Ракицкий.

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