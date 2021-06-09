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В УАФ объяснили, как в плейлист украинской сборной попал скандальный Моргенштерн

09.06.2021, 10:28
В УАФ объяснили, как в плейлист украинской сборной попал скандальный Моргенштерн - Фото
Сборная Украины (Фото - УАФ)

Плейлист украинской сборной на Евро-2020, в который включили песню российского артиста Алишера Валеева (Моргенштерн), формировали в УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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В УАФ заявили, что на самом деле футболисты не выбирали композиции из перечня, который появился в СМИ как "выбор игроков главной команды Украины". Спортсмены выбрали только одну песню – "Їхали козаки" (группа Тінь сонця).

Остальную часть плейлиста, как объяснили в УАФ, самостоятельно формировали коллеги из УЕФА, опираясь на данные из локальных чартов Украины.

"К сожалению, об итогах такого кастинга УАФ не сообщили. В ответ на наш запрос в УЕФА отметили, что уже приняли меры для исправления этого недоразумения и готовы к формированию альтернативного символического плейлиста сборной Украины", – сообщили в УАФ.

В Ассоциации уточнили, что скандальный перечень композиций, где среди прочего есть исполнители, которым запрещен въезд в Украину, будет заблокирован.

По состоянию на 9 июня плейлист украинской сборной уже обновлен. Он включает в себя 50 композиций, и в нем больше нет российских исполнителей. Впрочем, единственной украинской песни "Їхали козаки" в перечне треков теперь тоже нет.

Изначально в плейлист сборной Украины вошли девять песен. Авторы трех из них – российские исполнители: Моргенштерн, Dead Blonde и и 10AGE.

Трек Моргенштерна в украинском плейлисте особо возмутил общественность, так как с апреля 2021-го российскому артисту запрещен въезд в Украину. Он внесен в базу Миротворец за участие в дестабилизации общественной жизни в Украине, участие в актах гуманитарной агрессии против Украины и отрицание российской агрессии.

  • 8 декабря 2019 года Моргенштерн, выступая в Одессе, назвал день траура в связи со смертельным пожаром в одесском колледже "е**ной показухой".
  • В декабре 2020-го сообщалось о планах исполнителя приехать в Украину с гастролями летом 2021-го.
  • 9 и 11 февраля Министерство культуры и информационной политики внесло в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности, семь российских артистов.

Читайте также: В УЕФА ответили России: Форма сборной Украины утверждена по правилам

Оксана Житнюк
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футбол уефа сборная уаф моргенштерн плейлист
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