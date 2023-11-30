Всемирная федерация бадминтона приостановила членство РФ из-за спортсменов-коллаборантов

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Всемирная федерация бадминтона (BWF) приостановила членство российской Национальной федерации бадминтона из-за "нарушения условий членства". Об этом сообщает Reuters.

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В BWF заявили, что Национальная федерация бадминтона РФ нарушила правила, включив в свой состав спортсменов с временно оккупированных Россией территорий Украины.

В руководстве Всемирной федерации пояснили, что речь идет о спортсменах из Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины.

В марте 2022 года BWF дисквалифицировала российских и белорусских спортсменов после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

BWF заявила, что российские спортсмены по-прежнему могут выступать на международных соревнованиях как "независимые" и "нейтральные", без демонстрации государственного флага.

20 февраля 2023 года правительства 34 стран обратились в МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду.

В начале сентября Международный олимпийский комитет решил, что спортсмены из России и Беларуси не будут допущены к соревнованиям на Азиатских играх.

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