Всесвітня федерація бадмінтону призупинила членство РФ через спортсменів-колаборантів
Всесвітня федерація бадмінтону (BWF) призупинила членство Російської Національної федерації бадмінтону через "порушення умов членства". Про це повідомляє Reuters.
У BWF заявили, що Національна федерація бадмінтону РФ порушила правила, включивши до свого складу спортсменів із тимчасово окупованих Росією територій України.
У керівництві Всесвітньої федерації пояснили, що йдеться про спортсменів із Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України.
У березні 2022 року BWF дискваліфікувала російських та білоруських спортсменів після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.
BWF заявила, що російські спортсмени, як і раніше, можуть виступати на міжнародних змаганнях як "незалежні" та "нейтральні", без демонстрації державного прапора.
- 20 лютого 2023 року уряди 34 країн звернулися до МОКу із закликом не допускати спортсменів з Росії та Білорусі на Олімпіаду.
- На початку вересня Міжнародний олімпійський комітет вирішив, що спортсменів з Росії та Білорусі не допустять до змагань на Азійських іграх.
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