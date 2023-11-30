Всесвітня федерація бадмінтону призупинила членство РФ через спортсменів-колаборантів

Всесвітня федерація бадмінтону призупинила членство федерації бадмінтону РФ через ухвалення спортсменів з тимчасово окупованих територій України

Ілюстративне зображення (Фото - EPA)

Всесвітня федерація бадмінтону (BWF) призупинила членство Російської Національної федерації бадмінтону через "порушення умов членства". Про це повідомляє Reuters.

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У BWF заявили, що Національна федерація бадмінтону РФ порушила правила, включивши до свого складу спортсменів із тимчасово окупованих Росією територій України.

У керівництві Всесвітньої федерації пояснили, що йдеться про спортсменів із Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України.

У березні 2022 року BWF дискваліфікувала російських та білоруських спортсменів після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

BWF заявила, що російські спортсмени, як і раніше, можуть виступати на міжнародних змаганнях як "незалежні" та "нейтральні", без демонстрації державного прапора.

20 лютого 2023 року уряди 34 країн звернулися до МОКу із закликом не допускати спортсменів з Росії та Білорусі на Олімпіаду.

На початку вересня Міжнародний олімпійський комітет вирішив, що спортсменів з Росії та Білорусі не допустять до змагань на Азійських іграх.

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