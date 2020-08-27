Вспышка COVID-19 зафиксирована в ФК "Челси"

Четыре футболиста "Челси" находятся на самоизоляции

В лондонском футбольном клубе "Челси" зафиксирована вспышка COVID-19, четырех игроков основной команды отправили на карантин. Об этом сообщает The Sun.

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По данным источника, на самоизоляции - защитник Фикайо Томори, форвард Тэмми Абрахам, полузащитники Мейсон Маунт и Кристиан Пулишич. Все они отдыхали в отпуске на греческом острове Миконос.

Издание отмечает, что после отпуска никто из них не прибыл на тренировочную базу, чтобы свести к минимуму риск потенциального заражения коронавирусом.

В клубе пока не комментируют информацию о возможных положительных тестах на коронавирус у других футболистов.

30 мая в "Карпатах" выявили инфицированных коронавирусом.

2 июня сообщалось, что в футбольном клубе "Карпаты" Львов коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили почти у половины членов клуба.

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Арина Толина

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