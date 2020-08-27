Вспышка COVID-19 зафиксирована в ФК "Челси"
Четыре футболиста "Челси" находятся на самоизоляции
В лондонском футбольном клубе "Челси" зафиксирована вспышка COVID-19, четырех игроков основной команды отправили на карантин. Об этом сообщает The Sun.
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По данным источника, на самоизоляции - защитник Фикайо Томори, форвард Тэмми Абрахам, полузащитники Мейсон Маунт и Кристиан Пулишич. Все они отдыхали в отпуске на греческом острове Миконос.
Издание отмечает, что после отпуска никто из них не прибыл на тренировочную базу, чтобы свести к минимуму риск потенциального заражения коронавирусом.
В клубе пока не комментируют информацию о возможных положительных тестах на коронавирус у других футболистов.
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