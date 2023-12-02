Жеребьевка Евро-2024 – с кем может сыграть Украина и все группы

Если Украина пройдет на Евро, то будет играть в группе E с Бельгией, Словакией и Румынией

Фото: Павел Кубанов

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) провел жеребьевку группового этапа Евро-2024, который будет проходить в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Плей-офф состоится в марте 2024 года, в нем примет участие и украинская сборная.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Украинская сборная попала в плей-офф, поскольку 20 ноября сыграла вничью с Италией. Сине-желтые заняли третье место в группе C и не прошли на Евро-2024 напрямую.

В полуфинале пути B Украина будет играть против Боснии и Герцеговины на выезде, а в случае победы встретится с выигравшим в паре Израиль/Исландия. Матчи пройдут 21 и 26 марта.

Если украинская сборная пройдет на Евро, то встретится в группе E с Бельгией, Словакией и Румынией.

Инфографика: УЕФА

Группы выглядят следующим образом:

→ А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария;

→ В: Испания, Хорватия, Италия, Албания;

→С: Словения, Дания, Сербия, Англия;

→ D: Польша/Уэльс/Финляндия/Эстония, Нидерланды, Австрия, Франция;

→ E: Бельгия, Словакия, Румыния, Израиль/Босния и Герцеговина/

Украина/Исландия;

→ F: Турция, Грузия/Греция/Казахстан/Люксембург, Португалия, Чехия.

Инфографика: УЕФА

Смотрите также: "Шахтер" победил "Антверпен" в Лиге чемпионов 1:0 – видео гола