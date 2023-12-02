Жеребьевка Евро-2024 – с кем может сыграть Украина и все группы
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) провел жеребьевку группового этапа Евро-2024, который будет проходить в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Плей-офф состоится в марте 2024 года, в нем примет участие и украинская сборная.
Украинская сборная попала в плей-офф, поскольку 20 ноября сыграла вничью с Италией. Сине-желтые заняли третье место в группе C и не прошли на Евро-2024 напрямую.
В полуфинале пути B Украина будет играть против Боснии и Герцеговины на выезде, а в случае победы встретится с выигравшим в паре Израиль/Исландия. Матчи пройдут 21 и 26 марта.
Если украинская сборная пройдет на Евро, то встретится в группе E с Бельгией, Словакией и Румынией.
Группы выглядят следующим образом:
→ А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария;
→ В: Испания, Хорватия, Италия, Албания;
→С: Словения, Дания, Сербия, Англия;
→ D: Польша/Уэльс/Финляндия/Эстония, Нидерланды, Австрия, Франция;
→ E: Бельгия, Словакия, Румыния, Израиль/Босния и Герцеговина/
Украина/Исландия;
→ F: Турция, Грузия/Греция/Казахстан/Люксембург, Португалия, Чехия.
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