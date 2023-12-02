Жеребкування Євро-2024 – з ким може зіграти Україна та всі групи
Спілка європейських футбольних асоціацій (UEFA) провела жеребкування групового етапу Євро-2024, який проходитиме у Німеччині з 14 червня до 14 липня 2024 року. Плей-оф відбудеться у березні 2024 року, у ньому візьме участь і українська збірна.
Українська збірна потрапила до плей-оф, оскільки 20 листопада зіграла внічию з Італією. Синьо-жовті посіли третє місце у групі C та не пройшли до Євро-2024 напряму.
У півфіналі шляху B Україна гратиме проти Боснії та Герцоговині на виїзді, а у разі перемоги зустрінеться з тим, хто виграє у парі Ізраїль/Ісландія. Матчі відбудуться 21 та 26 березня.
Якщо українська збірна пройде до Євро, то зустрінеться у групі E з Бельгією, Словаччиною та Румунією.
Групи виглядають наступним чином:
→ А: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія;
→ В: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія;
→ С: Словенія, Данія, Сербія, Англія;
→ D: Польща/Вельс/Фінляндія/Естонія, Нідерланди, Австрія, Франція;
→ E: Бельгія, Словаччина, Румунія, Ізраїль/Боснія і Герцеговина/
Україна/Ісландія;
→ F: Туреччина, Грузія/Греція/Казахстан/Люксембург, Португалія, Чехія.
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