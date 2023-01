Прощание с "королем футбола". Гроб с Пеле пронесли по стадиону родного клуба – фото, видео

Сегодня, 2 января, в Бразилии проходит церемония прощания с легендарным футболистом Пеле. Поклонники выстроились в очередь рано утром возле стадиона "Вила Бельмиро", чтобы попрощаться с "королем футбола", сообщает АР.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Эдсон Арантиса ду Насименту, которого весь мир знал как Пеле, будет похоронен в родном городе Сантус.

Церемония прощания проходит сегодня с 10:00 по местному времени, а похороны состоятся во вторник.

Поклонники начали прибывать на стадион рано утром в понедельник, чтобы попрощаться с Пеле. После церемонии гроб пронесут по улицам Сантуса перед его похоронами.

Ожидается участие президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва и других высокопоставленных лиц.

Поклонники встречают машину с гробом:

AGORA! O corpo do Rei Pelé acabou de chegar na Vila Belmiro para o velório.



É a última vez que o melhor jogador de todos os tempos entra no estádio do Santos.pic.twitter.com/QTINGSiVip