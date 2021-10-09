Бокс. Где смотреть бой Фьюри – Уайлдер: дата и время онлайн-трансляции поединка

В ночь на 10 октября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile будет бой двух боксеров-супертяжей – британца Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера.

Когда начнется бой

Основной кард вечера бокса в Лас-Вегасе стартует в 04:00 10 октября по киевскому времени. Ожидается, что главный бой – Фьюри против Уайлдера – начнется в 06:30.

Где смотреть бокс

В Украине бой Фьюри – Уайлдер покажут на платформе MEGOGO. Онлайн-трансляция вечера бокса начнется в 04:00 утра 10 октября.

Кроме того, бой покажут американские трансляторы ESPN+ и FOX PPV, а также британский BT Sport Box Office.

Что на кону

Это будет третий поединок Фьюри и Уайлдера. Их первая встреча завершилась вничью. А во втором бою победил британский боксер и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC – за него сейчас и будут сражаться боксеры.

Перед боем оба бойца показали рекордный для себя вес в карьере. Фьюри весит 125 кг, его рост – 206 см, а размах рук – 216 см. Под Уайлдером весы показали 108 кг, его рост – 201 см, а размах рук – 211 см.

Букмекеры считают фаворитом Фьюри, на его победу ставки принимают с коэффициентом 1,3-1,4. На Уайлдера – 3,0.

Победитель боя потенциально может встретиться с украинцем Александром Усиком, который после победы над Энтони Джошуа владеет поясами чемпиона мира WBA, WBO, IBF и IBO.

Британский боксер Энтони Джошуа хочет провести реванш с Усиком. В его команде готовят "операцию Возмездие".

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Марк Сировой

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