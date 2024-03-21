Сборные Украины и Боснии и Герцеговины сегодня сыграют в плей-офф квалификации Евро-2024 в Зенице на стадионе "Билино Поле". Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Украины.

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Начало трансляции матча сегодня, в 21:45. Этот поединок подопечные Сергея Реброва проведут в желтом комплекте формы, а команда Боснии и Герцеговины выйдет на поле в синем.

Победитель поединка в Зенице в финале плей-офф отбора Евро-2024 будет принимать победителя пары Израиль – Исландия. Этот полуфинальный матч состоится 21 марта в венгерском Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш" и начнется в 21:45 по киевскому времени.

По данным Федерации спорта Украины, в свежем рейтинге ФИФА команда Боснии и Герцеговины занимает 71-е место, а сборная Украины – 24-е.

Украина начала отборочную кампанию 26 марта 2023 года в Лондоне против Англии. Под руководством и.о. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2.

7 июня сборная Украины по футболу получила нового главного тренера – контракт с Украинской ассоциацией футбола подписал Сергей Ребров.

Украина завершила групповой этап отбора на Евро-2024 по футболу, заняв третье место. Украинская команда имела одинаковое количество очков с Италией (по 14), но уступила им по показателю личных встреч.

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