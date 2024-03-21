Збірні України та Боснії і Герцеговини сьогодні зіграють у плей-оф кваліфікації Євро-2024 у місті Зениця на стадіоні "Билино Полє". Про це повідомила пресслужба Федерації футболу України.

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Початок трансляції матчу сьогодні, о 21:45. Цей поєдинок підопічні Сергія Реброва проведуть у жовтому комплекті форми, а команда Боснії і Герцеговини вийде на поле у синьому.

Переможець поєдинку в Зениці у фіналі плей-оф відбору Євро-2024 прийматиме переможця пари Ізраїль — Ісландія. Цей півфінальний матч відбудеться 21 березня в угорському Будапешті на стадіоні "Ференц Пушкаш" і розпочнеться о 21:45 за київським часом.

За даними Федерації спорту України, у свіжому рейтингу ФІФА команда Боснії і Герцеговини посідає 71-ше місце, а збірна України — 24-те.

Україна розпочала відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

7 червня збірна України з футболу отримала нового головного тренера – контракт з Українською асоціацією футболу підписав Сергій Ребров.

Україна завершила груповий етап відбору на Євро-2024 з футболу, посівши третє місце. Українська команда мала однакову кількість очок з Італією (по 14), але поступилась їм за показником особистих зустрічей.

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