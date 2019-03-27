Дания против Швейцарии на Евро-2020: невероятный камбэк - видео

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За восемь минут до конца матча сборная Дании, которая проигрывала швейцарцам 0:3, смогла сравнять счет

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В центральном матче отбора на Евро-2020 вчера, 26 марта, встречались представители группы D. Швейцария на домашнем стадионе принимала Данию, сообщает Футбол.

Первый тайм закончился при минимальном преимуществе хозяев поля. На 19-ой минуте Флерер поразил ворота Шмайхеля - 1:0.

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В середине второго тайма Джака отметился красивым взятием ворот. Гранит из-за пределов штрафной мощно пробил по центру ворот, что стало неожиданностью для голкипера датчан - 2:0.

Третий мяч на счету Эмболо, которому ассистировал Аканджи - 3:0.

А за восемь минут до конца игры произошло то, чего никто не ждал: Дания полностью отыгралась. Команду спасли Йоргенсен, Гюткьяер и Дальсгор.

В параллельном матче Испания всухую выграла у Мальты. Мората забил два гола - на 31 и 74 минутах.

Италия же разгромила Лихтенштейн, 6:0.

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Теги: футбол, дания, Швейцария, евро-2020
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