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"Динамо" играет со "Штурмом": где и когда смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов видео

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 16:25
''Динамо'' - ''Штурм'' (афиша - пресс-служба ФК ''Динамо Киев'')
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Сегодня, 3 августа, киевское "Динамо" играет со "Штурмом" из Граца в квалификации Лиги чемпионов.

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Матч состоится в польской Лодзе. Посмотреть онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Штурм" можно в 21:00 на канале Sentata Sports, платформе Sentanta Sports или на 2+2 с 15-минутной задержкой.

Победитель пары "Динамо" – "Штурм" будет определен по сумме двух матчей, ответная игра в Австрии состоится 9 августа. Проигравший сразу опустится в групповой этап Лиги Европы. Победитель выйдет в следующий квалификационный раунд, победа в котором позволит осенью играть в групповом этапе ЛЧ. 

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Путь в ЛЧ

"Динамо" в предыдущем квалификационном раунде обыграло турецкий "Фенербахче". Первый матч закончился со счетом 0:0, второй – 1:2 в пользу киевлян (голы забивали Виталий Буяльский и Александр Караваев).

После тех матчей в рядах "Динамо" была кадровая потеря. В греческий "Панатинаикос" перешел словенский вингер Беньямин Вербич, который ранее был одним из лидеров киевлян, но в последние сезоны страдал от частых травм.

"Штурм" только начинает свой путь в этом розыгрыше Лиги чемпионов, однако уже начал выступления в австрийской Бундеслиге. В частности команда из Граца на выходных со счетом 2:1 обыграла австрийский гранд "Ред Булл" Зальцбург.

История встреч

"Динамо" и "Штурм" еще никогда не играли друг с другом. Однако австрийскую команду могут помнить харьковские фанаты футбола – именно "Штурм" в сезоне 2009/10 выбил "Металлист" в квалификации Лиги Европы.

Фавориты

Букмекеры считают, что у "Динамо" – больше шансов на победу в сегодняшнем матче, ставки на нее принимают с коэффициентом около 2,1. На победу "Штурма" – 3,5.

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Марк Сировой
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