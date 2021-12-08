"Динамо" заканчивает выступления в Лиге чемпионов: где и когда смотреть матч с "Бенфикой"

Сегодня, 8 декабря, киевское "Динамо" завершает выступления в Лиге чемпионов матчем против лиссабонской "Бенфики".

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Игра пройдет в столице Португалии на "Эштадиу да Луш". Посмотреть онлайн трансляцию матча "Бенфика" – "Динамо" можно в 22:00 на платформах OLL.TV и MEGOGO.

"Динамо" уже потеряло все шансы на выход как в плей-офф Лиги чемпионов, так и Лиги Европы. Киевляне набрали лишь одно очко (ничья в первой игре с "Бенфикой", 0:0) и не поднимутся выше четвертого места в группе.

У лиссабонской команды турнирная мотивация есть. "Бенфика" может выйти в плей-офф ЛЧ, если обыграет сегодня "Динамо", а в параллельном матче "Барселона" сыграет вничью или проиграет "Баварии".

"Динамо" подходит к сегодняшнему матчу после разгромной победы над "Вересом" (0:3) в Чемпионате Украины. "Бенфика" на прошедших выходных со счетом 1:3 проиграла в португальском первенстве принципиальному сопернику – "Спортингу".

"Динамо" улетело в Лиссабон без травмированного Артема Беседина и Томаша Кендзеры, сообщала пресс-служба клуба. У "Бенфики" травмированы Лукас Вериссимо, Родриго Пиньо и Неманья Радоньич, говорится на сайте УЕФА.

Явным фаворитом сегодняшнего матча является "Бенфика". На ее победу букмекеры дают коэффициент 1,35. На победу "Динамо" – 11.

Вчера "Шахтер" закончил выступления в Лиге чемпионов, сыграв вничью с тираспольским "Шерифом" (1:1).

Все украинские клубы вылетели из еврокубков и впервые за 14 лет не будут представлены на стадиях плей-офф континентальных турниров.

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Марк Сировой

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